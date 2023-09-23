Джордж Расселл: трасса в Японии поставила в тупик нашу систему

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о восьмом результате в квалификации Гран-при Японии, отметив, что конфигурация трассы поставила в тупик концепцию болида команды.
«Это хорошее представление о том, как мы выглядим на подобных трассах. Когда есть большой контраст поворотов, высокоскоростных и низкоскоростных, нам сложно охватить все аспекты.
В то же время на трассах, где преобладает один тип поворотов, как мы видели на прошлой неделе в Сингапуре, мы можем добиться наилучшего результата от машины и максимизировать прижимную силу. Это не стало для нас большим сюрпризом, но, очевидно, это ставит в тупик нашу систему. Но если посмотреть на это рационально, то это именно то, чего и следовало ожидать», — приводит слова Расселла Sky Sports.
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