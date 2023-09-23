Леклер признался, что разочарован отставанием от Ферстаппена после «отличного» круга

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Сингапура Формулы-1. Монегаск уступил обладателю поула Максу Ферстаппену семь десятых.

«Такой отрыв — сумасшествие. Они были в форме сразу же с первой практики. Мы понимали, что у нас немало работы, особенно по какой-то причине на первом секторе. Мы теряем там больше всего времени на круге.

Счастлив — громкое слово, но я доволен своей работой в квалификации. Круг был очень-очень хорошим, и я не думаю, что там много оставалось в запасе. Это было здорово, но ведь речь идёт только о четвёртом месте, что немного досадно. Ощущения от «Сузуки» потрясающие, но разочаровывает, когда ты заканчиваешь такой отличный круг и оказываешься четвёртым в семи десятых», — приводит слова Леклера Motorsport.