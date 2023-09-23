Карлос Сайнс ответил, жалеет ли он о неудачных экспериментах с настройками

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс сообщил, что испробовал несколько новых настроек болида в квалификации Гран-при Японии. Напомним, испанец показал шестое время.
«До приезда сюда мы знали, что эта трасса может открыть нам новые возможности. Но это никогда не будет легко, особенно в такой ветер, как сегодня, учитывая обилие длинных поворотов и скоростные характеристики трассы.
Вчера и сегодня утром я протестировал несколько новых вещей, немного изменил баланс и попробовал разные настройки, чтобы попытаться адаптировать болид. К началу квалификации я увидел, что это не совсем работает, и нам пришлось вернуться к более простым настройкам, так как это могло поставить под угрозу мою подготовку к квалификации и мой уикенд в целом.
Но я рад попробовать эти вещи и теперь сосредоточусь на завтрашнем дне, посмотрим, сможем ли мы провести хорошую гонку. Я не думаю, что мы могли бы добиться большего, потому что, честно говоря, «Макларен» и «Ред Булл» в этот уикенд находятся на шаг впереди», — приводит слова Сайнса Motorsport.
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