Норрис в шутку предложил Пиастри выбить Ферстаппена на старте

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис на пресс-конференции после квалификации Гран-при Японии ответил на вопрос, смогут ли он и Оскар Пиастри каким-то образом бросить вызов обладателю поул-позишен Максу Ферстаппену. В ответ Норрис вспомнил о знаменитом столкновении Айртона Сенны и Алена Проста на старте гонки в Сузуке в 1990 году.
«Борьба с Ферстаппеном? Мы попробуем. Если ко второму повороту он будет лидировать, то ты особо не можешь ничего сделать. Я не знаю. Оскар, если ты хочешь повторить Сенну, то можешь попробовать! Будет очень любезно с твоей стороны.
Мы попробуем. Думаю, наш темп достойный. Определённо, он не должен быть таким же хорошим, как у «Ред Булл», но мы сделаем всё, что в наших силах», — приводит слова Норриса Crash.net.
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