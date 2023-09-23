В «Мерседесе» указали на слабое место команды на Гран-при Японии

Директор по коммуникациям «Мерседеса» Брэдли Лорд, временно исполняющий обязанности руководителя команды, прокомментировал итоги квалификации Гран-при Японии. Напомним, Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли седьмое и восьмое места соответственно.

«Первый сектор здесь — это именно тот участок, где мы не особенно сильны. Мы видели, как «Макларен» получал там преимущество, так что это отставание сохраняется на протяжении всего уикенда.

Мы добились некоторого прогресса, но даже на последнем круге Джордж сообщил, что машина скользит, а сцепление оставляет желать лучшего. Льюису удалось найти небольшую возможность для улучшения, но, к сожалению, мы не добились нужного темпа.

Поводом для оптимизма является то, что на завтра сохранены два комплекта жёстких шин, тогда как у остальных, кроме «Макларена», есть по два комплекта «медиума». Так что это может быть своего рода козырем, который мы можем использовать в гонке», — приводит слова Лорда Sky Sports.