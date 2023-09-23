Льюис Хэмилтон сравнял счёт в квалификационной дуэли с Джорджем Расселлом

По итогам квалификации Гран-при Японии, который проходит в эти дни на трассе «Сузука», Льюис Хэмилтон в восьмой раз в сезоне опередил Джорджа Расселла и тем самым сравнял счёт с напарником в квалификационной дуэли.
В данный момент равный счёт только между пилотами «Мерседеса». Перед этапом в Японии шанс поравняться с напарником имели также Карлос Сайнс, Эстебан Окон и Лиам Лоусон, но все трое уступили партнёрам по команде.
Из неожиданных результатов можно выделить уже вторую подряд победу Кевина Магнуссена над Нико Хюлькенбергом, благодаря чему счёт в этой паре сократился до 11:5. А также второе место Оскара Пиастри, который в пяти последних квалификациях трижды оказывался выше Ландо Норриса. Тем не менее по сумме всех сессий сезона Норрис опережает напарника со счётом 12:4.
Самый крупный разрыв по-прежнему в «Уильямсе». Логан Сарджент в первом сегменте квалификации попал в аварию и уже в 16-й раз подряд уступил Александеру Албону.
Квалификационные дуэли:
«Мерседес»: Расселл — 8:8 — Хэмилтон.
«Феррари»: Леклер — 9:7 — Сайнс.
«Альпин»: Гасли — 9:7 — Окон.
«Альфа Таури»: Цунода — 3:1 — Лоусон.
«Альфа Ромео»: Боттас — 11:5 — Чжоу.
«Хаас»: Хюлькенберг — 11:5 — Магнуссен.
«Макларен»: Норрис — 12:4 — Пиастри.
«Ред Булл»: Ферстаппен — 14:2 — Перес.
«Астон Мартин»: Алонсо — 14:2 — Стролл.
«Уильямс»: Албон — 16:0 — Сарджент.
Лучшим в квалификации на «Сузуке» стал Макс Ферстаппен, который завоевал 29-й поул в карьере и сравнялся по их числу с пятикратным чемпионом мира Хуаном-Мануэлем Фанхио, который выступал в Формуле-1 в 1950-х годах.
Первый ряд с лидером чемпионата разделит Оскар Пиастри, а вслед за ними расположились Ландо Норрис, Шарль Леклер и Серхио Перес.
Гран-при Японии стартует в воскресенье, 24 сентября, в 8:00 по московскому времени.
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