Джордж Расселл заявил, что его болид стал медленнее по сравнению с пятничными заездами

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свои выступления в квалификации Гран-при Японии, в которой он занял лишь восьмое место, уступив три десятых своему напарнику Льюису Хэмилтону, который начнёт гонку с седьмой позиции.

«Есть золотая середина, когда дело доходит до таких трасс. Её очень сложно найти, и если ты её не находишь, то можешь очень сильно отстать от темпа. Вчера мы видели, что я был более конкурентоспособен и гораздо ближе к остальным, чем сегодня. Определённо, наша часть гаража сделала шаг назад. Вчера мы отставали от второго места на две десятых, а сегодня на семь или восемь.

Думаю, когда ты сбиваешься с темпа на такой трассе, ты сразу пытаешься найти всё возможное. Вы пробуете всё, что можете, но в нашем виде спорта невозможно совершить чудо с определённой настройкой. Как я уже сказал, мы, вероятно, замедлили машину, пытаясь найти, где улучшить время, хотя этого просто не было.

Считаю, что четвёртый ряд стартовой решётки хорошо отражает скорость нашего болида в этот уикенд. Мы знали, что это будет следующая сложная для нас трасса после Сильверстоуна. Есть трассы, где вы хороши, есть те, где вы слабы. На этом мы определённо слабы», — приводит слова Расселла после квалификации RaceFans.