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Льюис Хэмилтон — о судействе: хотелось бы посмотреть, будет ли ИИ лучше стюардов

Льюис Хэмилтон — о судействе: хотелось бы посмотреть, будет ли ИИ лучше стюардов
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о судействе в Формуле-1, предположив, что современные технологии могли бы справиться с работой дирекции гонки.

«У меня не совсем появилась ясность по этому вопросу. Сколько лет мы… Правила были одинаковыми долгие годы, знаете ли? Думаю, нужно начать изучать искусственный интеллект для подобных вещей, чтобы принимать правильные решения.

Мне хотелось бы посмотреть, сможет ли ИИ выполнять свою работу лучше или нет», — сказал Хэмилтон Motorsport.

Семикратный чемпион прокомментировал этот вопрос в связи с неоднозначными решениями в отношении Макса Ферстаппена из «Ред Булл» во время Гран-при Сингапура. Напомним, в отношении Ферстаппена было открыто три расследования. Два завершились выговорами, одно — денежным штрафом.

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