Алонсо прокомментировал статус единственного гонщика, всегда выходившего в Q3

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, занявший десятое место в квалификации Гран-при Японии, сохранил статус единственного пилота сезона-2023, который на каждом этапе выходил в третий сегмент квалификации. Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на Гран-при Сингапура занял 11-е место в квалификации и не смог продолжить свою серию в текущем сезоне.

«Моя серия продолжается на протяжении всего сезона, но в начале года я боролся за девять или десять очков, а сейчас борюсь за четыре или пять, но я на том же уровне.

Это как у Макса: он не проснулся на тот уикенд, а на этих выходных он вернулся на вершину, в Сингапуре он просто спал. Он был на 11-м месте, но оставался лучшим из нас. Он на поуле в Сузуке и по-прежнему лучший», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

В сезоне-2023 Алонсо занимает четвёртое место. В первых восьми Гран-при он семь раз приезжал на подиум, в следующих семи — лишь однажды.