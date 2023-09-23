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Албон прокомментировал аварию Сарджента в квалификации Гран-при Японии

Албон прокомментировал аварию Сарджента в квалификации Гран-при Японии
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Таиландский пилот «Уильямса» Александер Албон рассказал о квалификации Гран-при Японии, в которой его напарник по команде Логан Сарджент совершил ошибку и попал в аварию во время третьего сегмента квалификации.

«Честно говоря, я не видел аварии. Это было действительно тяжело принять. Я не могу вам объяснить, как необычно может вести себя наша машина, когда она заходит под попутным ветром в высокоградусный поворот. Последние повороты будут действительно трудными. Я обращал на них внимание на каждом круге», — приводит слова после квалификации Гран-при Японии Motorsport Week.

Александер Албон начнёт завтрашнюю гонку с 13-й позиции, его напарник Логан Сарджент замкнёт стартовую решётку. Все очки «Уильямса» в этом сезоне на счету таиландца.

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