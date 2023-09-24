Сайнс-старший: Алонсо — особенный, только от него зависит, когда он завершит карьеру

Отец испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса-младшего поделился мнением о карьере своего соотечественника Фернандо Алонсо, выступающего за «Астон Мартин».

«Фернандо — особенный парень, и он доказывает это всё время. Всё зависит только от него, когда он завершит карьеру. В один момент он решит, что с него достаточно, и тогда он завершит карьеру. Он доказал, что уже способен остаться в Формуле-1 и у него есть право решать, до какого момента.

Как его друг и фанат мы должны уважать то, что он делает, потому что он имеет право решать, когда захочет выйти на пенсию. Он продолжает развиваться и в этом сезоне. У него нет проблем, чтобы остаться в Формуле-1, но он сам знает, когда ему надоест.

Его опыт на «24 часах Ле-Мана» и в «Дакаре» сделал его более совершенным гонщиком, он был хорош в обеих дисциплинах. Думаю, ему было интересно попробовать себя в других категориях.

Если «Астон Мартин» предоставит ему хороший болид, то уверен, что он сможет бороться за победу. Проблема заключается в том, что при доминировании «Ред Булл» всем очень сложно угнаться за их скоростью», — сказал Сайнс-старший в интервью Sky Sports.