Фернандо Алонсо — инженеру: ты бросил меня ко львам!

Во время гонки Гран-при Японии Формулы-1 испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо забавно пообщался по радио со своим гоночным инженером. Алонсо пожаловался, что из-за слишком раннего первого пит-стопа он потом не смог противостоять целому ряду сильных соперников: его обогнали два пилота «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс, а также гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Ты бросил меня ко львам, позвав на пит-стоп так рано! Невероятно!» — сказал Алонсо по радио.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Японии.