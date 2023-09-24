Оскар Пиастри отреагировал на первое в карьере попадание на подиум

Новозеландский юниор «Макларена» Оскар Пиастри, для которого сезон-2023 стал дебютным в Формуле-1, поделился эмоциями от своего первого подиума в карьере.

«Особенное чувство. Нет слов, чтобы достаточно выразить благодарность команде за эту возможность. Огромное спасибо команде. Буду помнить это очень-очень долго.

Это была не лучшая моя гонка в карьере, но этого хватило для финиша в топ-3, так что я доволен. Не так много людей получают подобную возможность за всю свою жизнь, а мне удалось в первый же сезон», — сказал Пиастри после финиша.

Победителем Гран-при Японии стал лидер общего зачёта Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второе место у напарника Пиастри по «Макларену» Ландо Норриса, для которого этот подиум стал четвёртым в сезоне.