Оскар Пиастри отреагировал на первое в карьере попадание на подиум
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Новозеландский юниор «Макларена» Оскар Пиастри, для которого сезон-2023 стал дебютным в Формуле-1, поделился эмоциями от своего первого подиума в карьере.
«Особенное чувство. Нет слов, чтобы достаточно выразить благодарность команде за эту возможность. Огромное спасибо команде. Буду помнить это очень-очень долго.
Это была не лучшая моя гонка в карьере, но этого хватило для финиша в топ-3, так что я доволен. Не так много людей получают подобную возможность за всю свою жизнь, а мне удалось в первый же сезон», — сказал Пиастри после финиша.
Победителем Гран-при Японии стал лидер общего зачёта Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второе место у напарника Пиастри по «Макларену» Ландо Норриса, для которого этот подиум стал четвёртым в сезоне.
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