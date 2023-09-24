Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен оторвался на 177 очков, Норрис догнал Расселла

В «Сузуке» (Япония) завершился очередной этап Формулы-1 в сезоне-2023. Победу по её итогам одержал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен, увеличивший отрыв от ближайшего преследователя и напарника, мексиканца Серхио Переса, до 177 очков.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 400 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 223.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 190.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 174.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 150.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 135.
7. Ландо Норрис («Макларен») — 115.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 115.
9. Оскар Пиастри («Макларен») — 57.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.
11. Пьер Гасли («Альпин») — 46.
12. Эстебан Окон («Альпин») — 38.
13. Александер Албон («Уильямс») — 21.
14. Нико Хюлькенбург («Хаас») — 9.
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 6.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 4.
17. Юки Цунода («Альфа Таури») — 3.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.
19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.
20. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 0.
21. Логан Сарджент («Уильямс») — 0.
22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.
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