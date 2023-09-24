Льюис Хэмилтон призвал «Мерседес» брать пример с «Макларена»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после финиша Гран-при Японии призвал команду изменить концепцию шасси и разобраться, за счёт чего по ходу сезона смог прибавить «Макларен». По словам Хэмилтона, ключевые параметры автомобиля на сезон-2024 ещё не определены, но в ближайшие месяцы инженерам придётся принять судьбоносные решения.

«У меня была пара просьб к инженерам по поводу машины следующего года. Мне кажется, они прислушиваются и ко мне, и к мнению Джорджа Расселла. Я пока понятия не имею, каким будет шасси следующего года, до этого ещё далеко. Следующие шесть месяцев будут лучшим периодом для того, чтобы сократить отставание и догнать лидеров. Посмотрите на „Макларен“. Нам нужно понять, что именно они сделали, и двигаться в этом направлении. Уверен, нашей команде это по силам.

Нам всегда удавалось добиться от машины прижимной силы, но, исходя из того, как она работает сейчас, дополнительный „прижим“ не работает — автомобиль начинает сильнее раскачиваться. Надеюсь, изменив концепцию шасси, мы сможем вернуться на те позиции, которых команда заслуживает, в борьбу за чемпионство. Решения, которые мы будем принимать в этот период, будут критичными для нашей дальнейшей траектории», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

На Гран-при Японии Льюис Хэмитон занял пятое место, но отметил, что поведение машины за последний год не изменилось — автомобиль по-прежнему раскачивается на прямых и сильно скользит. Победу на трассе «Сузука» одержал Макс Ферстаппен — этот успех позволил «Ред Булл» досрочно обеспечить шестой Кубок конструкторов.

Сезон Формулы-1 продолжится 8 октября в Катаре.