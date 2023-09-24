Сарджент объяснил аварию с Боттасом, закончившую гонку обоих пилотов
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Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент прокомментировал свою аварию с Валттери Боттасом, произошедшую на Гран-при Японии.
«Первые несколько кругов были беспокойными. Я выехал с пит-лейна и увидел много обломков на трассе и опасался прокола. Со своей стороны я заблокировал передние колёса в ту же секунду, как нажал на тормоз в 11-м повороте.
Это моя вина, но Валттери Боттас, должно быть, не увидел, что я заблокировал колёса перед перестроением. К сожалению, после контакта нам пришлось закончить гонку. Очень обидно, что на трассе, где машина показывала хорошую скорость, особенно в квалификации, мы даже не финишировали. Мы не останавливаемся и сосредоточимся на Катаре», — сказал Сарджент после гонки.
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