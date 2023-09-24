«Это была отчаянная атака». Магнуссен прокомментировал столкновение с Пересом

Пилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен после финиша Гран-при Японии рассказал о столкновении с Серхио Пересом из «Ред Булл» на 12-м круге гонки.
«Я получил удар в заднее колесо — это был отчаянная атака с его стороны. Меня развернуло, пришлось слишком рано ехать в боксы. Учитывая уровень расхода резины на нашей машине, это сделало ситуацию ещё хуже. Я не хотел совершать три пит-стопа, так что наша гонка в этот момент была считай окончена», — сказал Магнуссен.
Фото: twitter.com/f1
Отметим, что в момент столкновения эти пилоты занимали 12-е и 13-е места, но в итоге ни Магнуссен, ни Перес очков не набрали. Так, Кевин из-за проблем с износом резины откатился на последнее место, в то время как Чеко остановился в боксах и сошёл с дистанции.
Победу на трассе «Сузука» завоевал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Успех голландца позволил австрийцам за шесть этапов до конца сезона гарантировать себе первое место Кубка конструкторов. Сезон Формулы-1 продолжится в Катаре 8 октября.
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