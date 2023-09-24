«Ни одна машина не выдержит!». Албон прокомментировал стартовую аварию на ГП Японии

Пилот «Уильямса» Александер Албон рассказал об аварии на старте Гран-при Японии, из-за которой ему пришлось сойти с трассы и досрочно завершить участие в гонке.

«Ни одна машина не является достаточно прочной, чтобы пережить такие аварии. Плохой старт как бы спровоцировал это, поэтому нам нужно над этим поработать, но потом мы оказались не в том положении и не в то время, и меня зажали. У меня было повреждение на первом круге, и игра практически закончилась, так что это позорно. Мы пытались двигаться дальше и посмотреть, как развернется гонка, и что произойдет, поскольку эта гонка — своего рода битва на истощение, но в конечном счете нам пришлось сойти», – приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».