«Ни одна машина не выдержит!». Албон прокомментировал стартовую аварию на ГП Японии
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Пилот «Уильямса» Александер Албон рассказал об аварии на старте Гран-при Японии, из-за которой ему пришлось сойти с трассы и досрочно завершить участие в гонке.
«Ни одна машина не является достаточно прочной, чтобы пережить такие аварии. Плохой старт как бы спровоцировал это, поэтому нам нужно над этим поработать, но потом мы оказались не в том положении и не в то время, и меня зажали. У меня было повреждение на первом круге, и игра практически закончилась, так что это позорно. Мы пытались двигаться дальше и посмотреть, как развернется гонка, и что произойдет, поскольку эта гонка — своего рода битва на истощение, но в конечном счете нам пришлось сойти», – приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».
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