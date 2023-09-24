«Не понимаю этого». Гасли недоволен приказом «Альпин» пропустить Окона на финише

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли остался недоволен просьбой командой пропустить перед самым финишем вперёд напарника по команде Эстебана Окона. В итоге Гасли финишировал десятым позади соотечественника.

«Это не обсуждалось перед гонкой. При запланированной нами стратегии было очевидно, что в какой-то момент Эстебан проведёт андеркат. Но мой темп был выше, и я бы опередил его на атрассе. Я в любом случае опередил на трассе, потому что мои шины были свежее. И никогда не обсуждалось, что нам понадобится обмениваться позициями, ведь я стартовал впереди и всегда был впереди.

Для команды 10-е и 9-е места и 9-е и 10-е — одинаково, но, определённо, это не то, чего я ожидал. И я не понимаю этого, ведь именно я был лидирующей машиной. Мы обсудим это. Почему я должен отдавать позицию, по какой причине… Но я поставил интересы команды на первое место и буду так делать всегда", — приводит слова Гасли Motorsport.