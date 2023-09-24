В «Альпин» объяснили приказ пилотам поменяться местами, расстроивший Гасли

Временный руководитель «Альпин» Бруно Фамен прокомментировал приказ команды Пьеру Гасли пропустить вперёд своего напарника Эстебана Окона на последнем круге гонки. Сам Гасли остался очень недоволен потерей девятой позиции.
«Ближе к концу гонки у нас была возможность использовать преимущество Пьера по темпу и шинам и нацелиться на восьмое место. Был некоторый шанс, и мы решили поменять пилотов местами на трассе, чтобы максимизировать командный результат, дав Пьеру шанс погнаться за восьмой позицией. В итоге нам не хватило кругов и темпа, так что мы приняли решение поменять пилотов местами обратно. Всегда нелегко принимать подобные решения, но все они принимаются прежде всего и в первую очередь в интересах команды», — приводит слова Фамена пресс-служба «Альпин».
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