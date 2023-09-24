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В «Альпин» объяснили приказ пилотам поменяться местами, расстроивший Гасли

В «Альпин» объяснили приказ пилотам поменяться местами, расстроивший Гасли
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Временный руководитель «Альпин» Бруно Фамен прокомментировал приказ команды Пьеру Гасли пропустить вперёд своего напарника Эстебана Окона на последнем круге гонки. Сам Гасли остался очень недоволен потерей девятой позиции.

«Ближе к концу гонки у нас была возможность использовать преимущество Пьера по темпу и шинам и нацелиться на восьмое место. Был некоторый шанс, и мы решили поменять пилотов местами на трассе, чтобы максимизировать командный результат, дав Пьеру шанс погнаться за восьмой позицией. В итоге нам не хватило кругов и темпа, так что мы приняли решение поменять пилотов местами обратно. Всегда нелегко принимать подобные решения, но все они принимаются прежде всего и в первую очередь в интересах команды», — приводит слова Фамена пресс-служба «Альпин».

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