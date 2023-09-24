Хельмут Марко отреагировал на неудачное выступление Переса в Японии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступление Серхио Переса на Гран-при Японии, где ему не удалось завершить гонку и пришлось сойти с дистанции. В свою очередь, лидер личного зачёта Макс Ферстаппен смог одержать 13-ю победу в сезоне.

«Это был неудачный день. Всё началось на свободных практиках, где он не смог справиться со скоростью Макса. В гонке всё пошло не так, но я уверен, что в следующий уикенд он снова будет в борьбе», — приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на Viaplay.

Серхио Перес занимает второе место в личном зачёте сезона-2023, отставая от Ферстаппена на 177 очков. Мексиканец остаётся единственным пилотом, у которого ещё есть математические шансы обойти текущего лидера чемпионата.