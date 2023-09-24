Фернандо Алонсо прокомментировал восьмой результат на Гран-при Японии

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал выступление на Гран-при Японии, в котором он занял восьмое место.

«Сегодняшняя гонка была хорошей: мегастарт позволил нам подняться на шестое место. Болид чувствовал себя хорошо, несмотря на вчерашние недостатки. Стартуя на «софте», мы остановились на пит-стоп пораньше, чем остальные, и немного страдали на «харде». На втором комплекте «хард» мы были вполне конкурентоспособны, поэтому нам удалось прибавить и удержать «Альпин» позади. Все работают изо всех сил на трассе и симуляторе, поэтому мы продолжаем и с нетерпением ждём Катара», — сказал Алонсо в комментарии после Гран-при Японии.

Фернандо Алонсо занимает четвёртое место в личном зачёте Формулы-1 сезона-2023.