Норрис побил рекорд Хюлькенберга по очкам без побед

Пилот «Макларена» Ландо Норрис установил новый рекорд Формулы-1 по количеству набранных очков без побед в гонках.
Норрис обогнал представителя «Хааса» Нико Хюлькенберга (543 балла против 530). В топ-5 по этому показателю также входят Ромен Грожан (391), Ник Хайдфельд (259) и Ланс Стролл (241).
Гран-при Японии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +19,387.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +36,494.
4. Шарль Леклер («Феррари») +43,998.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +49,376.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +50,221.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +57,659.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.14,725.
9. Эстебан Окон («Альпин») +1.19,678.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1.23,115.
11. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1 круг.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
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