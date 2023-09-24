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Норрис побил рекорд Хюлькенберга по очкам без побед

Пилот «Макларена» Ландо Норрис установил новый рекорд Формулы-1 по количеству набранных очков без побед в гонках.

Норрис обогнал представителя «Хааса» Нико Хюлькенберга (543 балла против 530). В топ-5 по этому показателю также входят Ромен Грожан (391), Ник Хайдфельд (259) и Ланс Стролл (241).

Гран-при Японии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Ландо Норрис («Макларен») +19,387.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +36,494.

4. Шарль Леклер («Феррари») +43,998.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +49,376.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +50,221.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +57,659.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.14,725.

9. Эстебан Окон («Альпин») +1.19,678.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1.23,115.

11. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1 круг.

12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

14. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.