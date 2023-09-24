Алонсо объяснил свои слова про «съедение львами» на Гран-при Японии

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал своё высказывание в адрес инженера команды на прошедшем Гран-при Японии.

Напомним, Алонсо пожаловался на слишком ранний, по его мнению, пит-стоп, из-за чего позже не смог противостоять соперникам, и заявил, что его «бросили ко львам».

«Я не злюсь. Думаю, это классическое поведение — радиосообщение, вырванное из контекста. Я не знаю, что в точности говорят пилоты, находящиеся позади более медленной машины, которая отрывается даже при активированном DRS. Возможно, они говорят: «Я в порядке, мне нравится здесь находиться».

Я же предпочитаю быть мотивированным. И, как я уже сказал, я был медленней даже с DRS. Поэтому я призвал к смене стратегии, мы провели пит-стоп и победили. Вот что мы делаем: побеждаем, даже если предметом внимания становится радио», — приводит слова Алонсо Autosport.