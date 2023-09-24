«Жёсткая, но честная борьба». Расселл высказался о соперничестве с Хэмилтоном в Японии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу своей борьбы с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Японии.
«Я воспринимаю это как жёсткую, но честную борьбу друг с другом. И то, что я смог оказать на него давление и провести атаку, меня радует. Так что можно выделить положительные моменты.
В начале заезда стратегия с одним пит-стопом не казалась оптимальной, но мы всё равно исполнили ещё немного лучше, чем ожидалось изначально. Однако в конечном итоге нам просто не хватило темпа в этот уикенд, чтобы идти в одном темпе с машинами перед нами.
На старте я чувствовал, что у меня хороший темп, и пытался пробиться вперёд. На последних этапах гонки я выложился по полной, но я не думаю, что мы могли что-то сделать, чтобы изменить результат», — приводит слова Расселла Speedweek.
- 24 сентября 2023
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