«Я смеялся». Сайнс высказался о «Мерседесе», скопировавшем в Японии его трюк

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс иронично высказался о выступлении команды «Мерседес» на минувшем Гран-при Японии.

Напомним, Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон попытались повторить тактику Сайнса в Сингапуре, где он подпустил к себе Ландо Норриса из «Макларена» для того, чтобы дать ему DRS и таким образом защититься от пилотов «Мерседеса», ехавших за британцем.

«Считаю ли я это забавным? Да, так и показалось. Я смеялся в машине, поскольку видел, как Льюис замедлился, чтобы дать DRS Джорджу. И тогда я подумал: «Я должен быть уверенным, если буду атаковать Джорджа в шикане. Если я не собью его с траектории, обойти их будет нереально».

Я очень глубоко вошёл в шикану, затем немного оттянулся назад, после чего использовал DRS, слипстрим и сделал всё, чтобы обойти его. Было весело. И да, из-за своих трюков я едва не лишился собственной позиции», — приводит слова Сайнса издание Autosport.