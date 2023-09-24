«Это не имело смысла». Хэмилтон раздосадован решением команды повторить трюк Сайнса

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу решения повторить во время Гран-при Японии трюк пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.

Напомним, Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон попытались повторить тактику Сайнса в Сингапуре, где он подпустил к себе Ландо Норриса из «Макларена» для того, чтобы дать ему DRS и таким образом защититься от пилотов «Мерседеса», ехавших за британцем.

«Я не думаю, что это была хорошая идея. Когда они предложили мне это, я понял, что они явно думали об этом ещё в прошлой гонке, но это не имело никакого смысла.

Мне нужно было прорваться вперёд как можно дальше, и я поехал. Я был примерно в двух секундах впереди, и тогда они попросили меня дать Джорджу DRS, так что мне пришлось сбросить газ на прямой, чтобы его отставание сократилось до 0,8 с. Он получил DRS, но его обогнали, что и должно было произойти», — приводит слова Хэмилтона Autosport.