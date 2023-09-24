Алонсо признался, что игнорировал приказы команды на Гран-при Японии
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признал, что проигнорировал приказ команды не заезжать на бордюры в конце гонки на Гран-при Японии.
Напарник испанца по команде «Астон Мартин» Лэнс Стролл уже сошёл с дистанции из-за поломки заднего антикрыла, и команда опасалась, что то же самое может произойти снова.
В результате инженер Алонсо попросил его не заезжать на бордюры в заключительной части гонки, чтобы попытаться сохранить заднее антикрыло, но Алонсо проигнорировал эту просьбу.
«Я не послушал команду, когда они сказали мне не заезжать на бордюры. Мне достаточно того, что есть в машине, чтобы завершить гонку удачно. Я рискнул всем», — приводит слова Алонсо GPFans.
Напомним, на Гран-при Японии испанец финишировал восьмым.
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