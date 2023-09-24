Вассёр объяснил оказавшуюся неудачной тактику Сайнса на Гран-при Японии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался по поводу тактики пилота команды Карлоса Сайнса на Гран-при Японии.

«Макларен» был сильнее нас в этот уикенд. На такой трассе нам необходимо прибавлять. Здесь ты оказываешься в более угрожающей ситуации при пит-стопе. Андеркат на «Сузуке» очень важен, ведь деградация шин была высокой. Карлосу было сложнее, потому что он находился между Шарлем и «Мерседесами».

Мы решили, что будет умным решением продлить его второй отрезок, чтобы в конце его преимущество по шинам оказалось существеннее», — приводит слова Вассёра GPFans.

Ранее сам Сайнс прокомментировал финиш на шестом месте в гонке Гран-при Японии, отметив, что он закончил гонку ниже Льюиса Хэмилтона из-за ошибочного решения оттянуть последний пит-стоп.