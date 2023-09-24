Серхио Перес получил четыре штрафных балла на Гран-при Японии
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Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес, сошедший с гонки Гран-при Японии, получил четыре штрафных балла.
Напомним, в начале гонки Перес столкнулся с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, повредив переднее антикрыло, что вынудило его отправиться в боксы. После этого мексиканец ненамеренно обогнал несколько машин во время машины безопасности, получив пятисекундный штраф. Ещё один штраф Перес получил, столкнувшись с Кевином Магнуссеном из «Хааса».
В настоящий момент Серхио Перес занимает второе место в личном зачёте, отставая от лидера и напарника по команде голландца Макса Ферстаппена на 177 очков. Мексиканец остаётся единственным пилотом, у которого ещё есть математические шансы обойти текущего лидера чемпионата.
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