Лоусон ответил, почему его не устраивает победа над Цунодой в Японии

Новозеландский резервист «Альфа Таури» Лиам Лоусон, опередивший напарника Юки Цуноду на прошедшем Гран-при Японии, объяснил, почему остался недоволен результатом. Напомним, Лоусон финишировал 11-м.

«Я хочу оказаться в позиции, которой у меня нет. Я делаю всё возможное каждый раз, когда сажусь в машину. И я буду продолжать делать это до тех пор, пока остаюсь за рулём.

Нам не хватило темпа. По правде говоря, единственные ребята, с которыми мы действительно соревновались в гонке, были «Альпин», но они оказались слишком быстры. И, к несчастью, это означает, что мы вне очков. Хотя я чувствую, что мы показали максимум», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.