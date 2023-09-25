Сотников из «КАМАЗ-мастер» уступил Вязовичу 25 секунд на 3-м этапе чемпионата России

В воскресенье 24 сентября, в Ульяновске завершилась баха «Симбирский тракт 2023». Его победителем стал экипаж «МАЗ-СПОРТавто» в составе Сергея Вязовича, Павла Гаранина и Андрея Крагельского.
Вторым на финиш пришёл экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым. Он уступил победителю 25 секунд. Бронзовые награды также завоевал коллектив из Набережных Челнов с Богданом Каримовым.
Четвёртое, пятое и шестое места в гонке заняли соответственно экипажи других камазовцев Антона Шибалова, Эдуарда Николаева и Андрея Каргинова.
Остальные позиции в грузовом зачёте распределились следующим образом: Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») – седьмой, Юрий Найман (URAL MOTORSPORT) – восьмой, Михаил Шкляев и Алексей Хлебов (оба GAZ RAID SPORT) – соответственно девятый и десятый, и замкнул грузовой зачёт Виталий Мурылев («МАЗ-СПОРТавто»).
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