Перес опустился на 18-е место рейтинга пилотов Ф-1 от «Чемпионата», Норрис вошёл в топ-3

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес после неудачного Гран-при Японии опустился на 18-е место сводного рейтинга оценок, которые редакция «Чемпионата» ставит гонщикам Формулы-1 по итогам каждого этапа.
По ходу этапа на трассе «Сузука» Перес получил два штрафа, один из которых был вызван столкновением мексиканца с пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном. На 12-м круге Чеко ошибся на торможении и врезался в заднее колесо своего соперника. Кроме того, Серхио почти 0,8 секунды уступил Максу Ферстаппену в квалификации и за своё выступление по ходу уикенда получил лишь три балла из десяти. В то же время Магнуссен получил оценку в 6,5 балла и опередил своего обидчика в сводном рейтинге — Кевин теперь занимает 17-е место, а Перес опустился на 18-ю строчку.
В верхней части таблицы две позиции отыграл Ландо Норрис из «Макларена». Британец во второй раз подряд поднялся на подиум, получил 8 баллов и опередил Льюиса Хэмилтона и Лиама Лоусона, поднявшись на третью строчку. Кроме того, Джордж Расселл опередил Александера Албона и теперь занимает шестое место таблицы.
Шесть худших пилотов рейтинга «Чемпионата»:
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 5,84 балла в среднем.
18. Серхио Перес («Ред Булл») — 5,81.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 5,72.
20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 5,34.
21. Ник де Врис («Альфа Таури») — 4,35.
22. Логан Сарджент («Уильямс») — 4,03.
Сезон Формулы-1 продолжится этапом в Катаре 8 октября.
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