Ваулз сделал категоричное заявление о будущем Сарджента в «Уильямсе» до конца этого сезона

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз заявил, что будущему пилота команды Логану Сарджента до конца нынешнего сезона Формулы-1 ничего не угрожает. Гоночный коллектив, по словам Ваулза, в этот период даст Сардженту возможность проявить себя.

«Мы дадим Логану шанс проявить себя до конца сезона. Другим гонщикам на это давалось два года. Что касается воскресной аварии, то это было прискорбно. До этого он был так же быстр, как Александер Албон», — приводит слова Ваулза издание Blick.

Напомним, сошёл с дистанции гонки Гран-при Японии после аварии с пилотом «Альфа Ромео» Валттери Боттасом. Победителем этапа стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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