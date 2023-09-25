Хорнер рассказал, с каким преимуществом Ферстаппен рассчитывал выиграть ГП Японии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что перед Гран-при Японии пилот команды Макс Ферстаппен ожидал от себя победы с отрывом в 20 секунд. В итоге голландец победил примерно с таким преимуществом – приехавший вторым гонщик «Макларена» Ландо Норрис отстал от него на 19,387 секунды.

«Я играл с Максом в падел-теннис в среду, и он был очень воодушевлён. Он сказал: «Я хочу выиграть гонку с преимуществом в 20 секунд». Справедливости ради, если отбросить 0,7 секунды, он этого добился.

С самого первого круга на первой практике, когда на жёстких шинах он был на 1,8 секунды быстрее остальных участников гонки на «медиуме» или «софте», было понятно, что он полностью сосредоточен на уикенде», — приводит слова Хорнера Motorsport.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: