Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер рассказал, с каким преимуществом Ферстаппен рассчитывал выиграть ГП Японии

Хорнер рассказал, с каким преимуществом Ферстаппен рассчитывал выиграть ГП Японии
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что перед Гран-при Японии пилот команды Макс Ферстаппен ожидал от себя победы с отрывом в 20 секунд. В итоге голландец победил примерно с таким преимуществом – приехавший вторым гонщик «Макларена» Ландо Норрис отстал от него на 19,387 секунды.

«Я играл с Максом в падел-теннис в среду, и он был очень воодушевлён. Он сказал: «Я хочу выиграть гонку с преимуществом в 20 секунд». Справедливости ради, если отбросить 0,7 секунды, он этого добился.

С самого первого круга на первой практике, когда на жёстких шинах он был на 1,8 секунды быстрее остальных участников гонки на «медиуме» или «софте», было понятно, что он полностью сосредоточен на уикенде», — приводит слова Хорнера Motorsport.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:

Материалы по теме
Перес достиг дна, но Сарджент ещё хуже! Оценки за Гран-при Японии
Перес достиг дна, но Сарджент ещё хуже! Оценки за Гран-при Японии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android