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Отец Переса: машина «Ред Булл» предназначена для Ферстаппена

Отец Переса: машина «Ред Булл» предназначена для Ферстаппена
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Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса, выразил мнение, что болид команды построен специально для нидерландского гонщика Макса Ферстаппена.

«В Японии они испытывали проблемы с новым днищем, они проверяли уровень сцепления тестовых шин на следующий сезон, но это не принесло особой пользы «Ред Булл».

Серхио продолжает сражаться. Машина предназначена для Макса, потому что он любит, когда всё сцепление в передней части, а Чеко всегда управлял болидами со сцеплением в задней части.

Серхио выполняет ту роль, ради которой его и брали – роль второго пилота. Мы должны понимать, что есть только один чемпион. Чеко должен работать и уважать это. Всё это создано для того, чтобы Макс стал чемпионом. Если бы Серхио был в другой команде, то мог бы быть четвёртым или шестым.

На сегодняшний день у Серхио Переса наиболее солидные позиции в Формуле-1. Посмотрите, сколько у него болельщиков по всему миру, сколько мексиканских флагов было в Японии. Он единственный латиноамериканский гонщик, плюс добавьте к этому множество персональных фанатов. Любой бренд в мире был бы счастлив работать с Чеко Пересом», — приводит слова Переса-старшего esto.com.mx.

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