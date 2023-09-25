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Ральф Шумахер: думаю, Серхио Переса не будет в «Ред Булл» в 2024 году

Ральф Шумахер: думаю, Серхио Переса не будет в «Ред Булл» в 2024 году
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер выразил мнение, что пилот «Ред Булл» Серхио Перес не будет выступать за команду в 2024 году, несмотря на контракт.

«Его положение — хуже не придумаешь. Команда работает изо всех сил, чтобы предоставить Серхио быструю машину, а он едет намного медленнее напарника и совершает глупые ошибки. Я думаю, он не будет выступать за «Ред Булл» в 2024 году», – приводит слова Шумахера F1-Insider.

Напомним, в минувший уикенд Перес не смог завершить гонку Гран-при Японии, а также получил четыре штрафных балла.

Серхио Перес занимает второе место в личном зачёте сезона-2023, отставая от Ферстаппена на 177 очков.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал выступление Серхио Переса на Гран-при Японии.

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