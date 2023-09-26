Норрис: «Макларен» способен обойти «Астон Мартин» в Кубке конструкторов

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис считает, что его команда сможет навязать конкуренцию «Астон Мартин» в борьбе за четвёртое место в Кубке конструкторов до окончания сезона.
«На сколько очков мы отстаём? 49? Да, это возможно. Не думал, что всё так близко. Осталось не так уж и много гонок, и я уверен, что в парочке из них «Астон» будет немного сильнее. Однако я считаю, что в настоящий момент наше преимущество перед всеми командами, за исключением парочки, заключается в том, что мы оба боремся за подиум.
Мы можем помогать друг другу, можем использовать друг друга, и это хорошее преимущество перед остальными командами. Мы на подъёме. И, несмотря на то что будут и более тяжёлые гонки, мы добились невероятного прогресса», — приводит слова Норриса официальный сайт Формулы-1.
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