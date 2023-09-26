Отец Переса: сегодня Серхио финиширует вторым, и мы злимся

Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса, отметил, что в настоящий момент ожидания от сына стали заметно выше.

«Когда [раньше] Чеко финишировал на десятом месте, для нас было источником гордости от того, что он заработал очко. Сегодня он финиширует на втором месте, и мы злимся, мы хотим, чтобы он был первым», — приводит слова Переса-старшего GPFans со ссылкой на esto.com.mx.

В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 223 очка. Уверенно лидирует его товарищ по команде Макс Ферстаппен, на счету которого 400 очков. Топ-3 замыкает британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон (190 баллов).

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