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Отец Переса: сегодня Серхио финиширует вторым, и мы злимся

Отец Переса: сегодня Серхио финиширует вторым, и мы злимся
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Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса, отметил, что в настоящий момент ожидания от сына стали заметно выше.

«Когда [раньше] Чеко финишировал на десятом месте, для нас было источником гордости от того, что он заработал очко. Сегодня он финиширует на втором месте, и мы злимся, мы хотим, чтобы он был первым», — приводит слова Переса-старшего GPFans со ссылкой на esto.com.mx.

В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 223 очка. Уверенно лидирует его товарищ по команде Макс Ферстаппен, на счету которого 400 очков. Топ-3 замыкает британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон (190 баллов).

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