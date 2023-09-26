Отец Переса: сегодня Серхио финиширует вторым, и мы злимся
Поделиться
Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса, отметил, что в настоящий момент ожидания от сына стали заметно выше.
«Когда [раньше] Чеко финишировал на десятом месте, для нас было источником гордости от того, что он заработал очко. Сегодня он финиширует на втором месте, и мы злимся, мы хотим, чтобы он был первым», — приводит слова Переса-старшего GPFans со ссылкой на esto.com.mx.
В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 223 очка. Уверенно лидирует его товарищ по команде Макс Ферстаппен, на счету которого 400 очков. Топ-3 замыкает британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон (190 баллов).
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
Материалы по теме
Комментарии
- 26 сентября 2023
-
09:49
-
09:25
-
00:33
- 25 сентября 2023
-
23:17
-
22:33
-
21:36
-
20:39
-
20:07
-
19:34
-
18:52
-
17:56
-
16:46
-
15:28
-
14:11
-
13:12
-
13:11
-
12:39
-
12:18
-
12:07
-
11:38
-
10:43
-
10:41
-
10:10
-
10:02
-
09:22
-
02:38
- 24 сентября 2023
-
23:58
-
23:05
-
22:24
-
22:09
-
21:48
-
21:04
-
20:46
-
19:59
-
19:50
Партнерский контент