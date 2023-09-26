Гонщица «Астон Мартин» стала первой с 2019 года женщиной, испытавшей болид Формулы-1

На прошлой неделе британская гонщица Джессика Хокинс впервые села за болид Формулы-1 во время тестового дня с «Астон Мартин», став первой женщиной, которой это удалось сделать с 2019 года.
Хокинс получила возможность сесть за руль AMR21 — машины команды 2021 года, которая вместе с Себастьяном Феттелем заняла подиум на Гран-при Азербайджана.
28-летняя спортсменка присоединилась к «Астон Мартин» в мае 2021 года в качестве посла гонщиков, а с недавнего времени стала работать на симуляторе.
«Я хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам команды AMF1 за то, что они доверяют мне, верят в меня и предоставляют мне эту возможность. Мне пришлось пройти через многое, чтобы попасть сюда.
Когда я впервые услышала, что это возможно, я не могла в это поверить. Мне пришлось держать это в секрете несколько месяцев, что было очень тяжело! Но это того стоило и дало мне очень ценные знания. Ничто не сравнится с разгоном и торможением болида Формулы-1», — приводит слова Хокинс пресс-служба команды.
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