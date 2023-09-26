Эксперт объяснил, почему Хэмилтон хотел сохранить Боттаса своим напарником

Известный аналитик Формулы-1 Питер Уиндзор предположил, что между пилотами «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном существует некоторое напряжение, из-за которого последний хотел оставить в команде Валттери Боттаса в качестве своего напарника. Боттас покинул «Мерседес» по окончании сезона 2021 года.

«Можно представить, что сейчас между ними определённо существует напряжение – и это нехорошо. А теперь представьте, что у «Мерседеса» была бы машина, с которой можно было бы побеждать в чемпионате – представьте, что в таком случае было бы между Льюисом и Джорджем. Если они окажутся в состоянии сделать что–то серьёзное в 2024 году, возникнет большой вопрос относительно того, что нужно будет делать, чтобы справиться с дисбалансом между Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом.

Льюис всегда хотел сохранить Валттери, не обязательно потому, что он любил его – но потому, что он создавал правильный баланс в команде. На Гран-при Японии это проявилось больше, чем когда-либо прежде», — сказал Уиндзор на своём канале в YouTube.

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