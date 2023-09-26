Фамен прояснил, есть ли проблемы между Гасли и Оконом после приказа поменяться местами

Временный руководитель «Альпин» Бруно Фамен высказался о недавних словах пилота команды Пьера Гасли. После Гран-при Японии Гасли выразил недовольство полученной просьбой пропустить вперёд своего напарника Эстебана Окона. Это случилось на последнем круге гонки. В итоге Пьер финишировал десятым, а Эстебан – девятым.

«У нас нет никаких проблем между гонщиками. Каждый из них стремится показать максимум, что нормально. За это им и платят. Но им также платят за лучшие командные результаты. Конечно, из-за стресса во время гонки у нас могут быть несколько резковатые заявления, но у меня абсолютно нет никаких сомнений в том, что гонщики находятся в одной лодке.

Это тот момент, который нам необходимо проверить, чтобы обеспечить полную прозрачность. Я не знаю, когда это было сказано, но иногда у нас возникают проблемы со связью, потому что радиосигнал не очень хороший. Порой инженер может полагать, что говорит что-то ясно, но, возможно, пилот не фиксирует это, потому что сосредоточен на чём-то другом. Нужно проверить, хорошо ли гонщик воспринял информацию. Но в любом случае манёвр был сделан в интересах команды, и я совершенно не сомневаюсь, что оба пилота с этим согласны», — приводит слова Фамена Motorsport.

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