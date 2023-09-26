Серхио Перес рассказал о появившихся у него ментальных проблемах

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о появившихся у него по ходу сезона ментальных проблемах в связи с неудачными выступлениями на летнем отрезке чемпионата Формулы-1.

«После Майами, всё стало идти хуже для меня. Я чувствовал как будто я за рулём другого болида, который не подходит мне так хорошо. Периодически было невозможно выйти в третий сегмент квалификации, что пошатнуло мою уверенность. Это также затруднило моё вождение.

У меня было много проблем с этим летом. Сначала я был наверху и боролся, а потом всё изменилось. Я ездил без какой-либо уверенности. В определённый момент я не мог разрешить эту проблему. Было очень сложно. Я выступаю за топовую команду, давление из-за результатов сильно увеличивается. Уверенность вернулась ко мне, когда я осознал, что самостоятельно выигрывал гонки в этом сезоне. Осмелюсь сказать, что я вновь готов на 100%. Я вновь уверен, что смогу побороться за титул чемпиона мира в следующем году.

Формула-1 — это мой спорт, моя жизнь, моя страсть. Однако когда у тебя такое сложное время на работе, тяжело бы радостным дома с женой и детьми. Именно поэтому я нанял специалиста по ментальным вопросам, потому что моя семья заслуживает счастливого отца дома. Вместе со специалистом я начал работать над тем, чтобы быть лучшей версией себя дома и как водитель. Я решил не сдаваться. Сейчас я продолжаю усердно работать с инженерами, чтобы решить хотя бы некоторые вопросы. В результате, я ищу что-то позитивное вновь. Мне 33 года, но я по-прежнему обучаюсь каждый день. На трассе, но и, конечно, за её пределами. Частично из-за этого мне никогда не надоест Формула-1. Это по-настоящему великолепно, что этот спорт по-прежнему доставляет мне удовольствие.

Я благодарен «Ред Булл» за возможность выступать за топовую команду. В конце концов, я не тот пилот, который вышел из их системы. Было бы здорово завершить свою карьеру здесь, но быть пилотом этой команды непросто. «Ред Булл» во многом отличается от большинства команд, но в этом заключается причина их успеха. На мой взгляд, машина спроектирована другим образом, чем у остальных команд. Необходимо время, чтобы привыкнуть к болиду. Конечно, приходится соперничать с Максом Ферстаппеном, как с напарником. Прошлое доказало, что эта задача… это давление… Я иногда называю это самой сложной трассой Формулы-1», — сказал Перес в интервью De Limburger.

В текущем сезоне Формулы-1 Серхио Перес находится на втором месте в личном зачёте, уступая лишь напарнику Максу Ферстаппену. На его счету две победы в Гран-при в этом сезоне: в Саудовской Аравии и в Азербайджане.