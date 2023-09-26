Ричард Брэдли предсказал, что Оскар Пиастри в будущем сможет одержать победу в гонке

Ричард Брэдли, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2, поделился мнением о пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри, которому удалось завоевать дебютным подиум на прошедшем Гран-при Японии и прокомментировал его соперничество с напарником по команде Ландо Норрисом.

«Сузука, на которой я много раз гонялся на разных болидах, — это самая трудная трасса, которую можно изучить, потому что она очень узкая и непрощающая ошибок. Если вы допустите хотя бы одну ошибку, вы окажитесь в затруднительном положении.

Если вы облажаетесь здесь, то всё может пойти очень-очень неправильно. Трасса кажется маленькой, узкой и создаёт эффект туннельного зрения. К тому же, там много слепых зон. Перепады высоты не ощущаются по телевизионной картинке. Во-превых, слепая зона есть на выходе из «Эсок», но и в конце «Эсок» и «Данлопа» вы в принципе не можете увидеть выход из поворота, поэтому приходится точно определять, предсказывать и надеяться, что трасса там всё ещё есть.

Это очень-очень сложная трасса для новичков, и я бы сказал, что на Сузуке требуется четыре или пять заездов, чтобы на 100% чувствовать себя комфортно, но имеено поэтому гонщики любят её: это такой вызов, и это моя любимая трасса.

Очень хорошо, ни разу не выступав там, быть конкурентоспособным с Ландо, у которого, очевидно, была не идеальная гонка, но в течение всего уикенда Оскар был очень близко к нему. Думаю, в будущем он станет победителем. В этом нет никаких сомнений, и в данный момент он приягиваем много комплиментов к себе. Другая важная вещь — разница между ним и Ландо: с начала сезона по сей день он добился такого же прогресса, как и их болид. Он существенно сократил отставание от Ландо», — приводит слова Брэдли с подкаста On Track GP сайт PlanetF1.

Третье место на Гран-при Японии стало для Пиастри дебютным подиумом в Формуле-1. Ландо Норрису удалось в четвёртый раз в сезоне завершить гонку на подиуме.