Хилл — о Хэмилтоне: гонщик не может спорить против инженера с кембриджским образованием

Чемпион Формулы-1 сезона-1996, британец Деймон Хилл рассказал о возможных конфликтах между Льюисом Хэмилтоном и инженерами «Мерседеса», в связи с некоторыми техническими решениями и поведением его болида.

«Хэмилтон имеет полное право быть разочарованным [после Гран-при Японии]. Ему пришлось заставить команду отказаться от узких понтонов. Сам факт того, что ему пришлось наставивать на этом и топать ногами? Он заставил их поменять направление, но уже поздно. Он не дизайнер. Пилот не может спорить с инженерами и дизайнерами с кембриджским образованием!

Но есть что-то внутри, что говорит: «Все идут одним путём, а мы идём другим и не получаем результатов». Инстинкт соперничества подсказывает Льюису, что он должен донести это до команды, но он может ошибаться! Будет неловко, если он потащит команду в неправильном направлении», — сказал Хилл Sky Sports.