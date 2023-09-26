Шарль Леклер рассказал, в каком случае он почувствует давление со стороны «Макларена»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о выступлениях команды «Макларен», которая находится в хорошей форме во второй части сезона. После двойного подиума на Гран-при Японии, их пилот Ландо Норрис заявил, что его команде по силам догнать «Астон Мартин» в Кубке конструкторов сезона-2023.

«Трасса в Японии подходит характеристикам их болида, так же, как и в Великобритании. Если они подтвердят свой темп в Катаре, тогда станет волнительно. Это уже доставляет хлопоты, но мы знаем, что есть трассы, на которых они сильны. Если то же самое произойдёт в Катаре, тогда мы начнём беспокоиться серьёзнее», — сказал Леклер Sky Sport Italia.

В текущем сезоне «Феррари» продолжает борьбу за второе место в Кубке конструкторов с «Мерседесом», отставая от них на 20 очков. «Макларен» отстаёт от «Феррари» на 113 очков, до конца сезона-2023 остаётся шесть этапов.