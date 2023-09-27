Хилл: напарники Ферстаппена знают, что он неприкасаемый

Экс-пилот Формулы-1 Деймон Хилл прокомментировал статус Серхио Переса в «Ред Булл» и рассказал, какого напарника для Макса Ферстаппена ожидают в команде.

«Перес не может позволить себе выступать подобрым образом, если «Ред Булл» столкнётся с более серьёзной конкуренцией. Думаю, команда отчаянно хочет, чтобы кто-то помогал Макса. Его напарники знают, что Макс неприкасаемый.

Помните, когда Михаэль Шумахер доминировал с «Феррари» и никто не могу справиться с тем, чтобы быть вторым для Михаэля? Помню, как Росс Браун сказал Эдди Ирвайну: «Послушай, ты не сможешь его победить. Просто делай то, что можешь». Слашть такое для гонщика — анафема.

В этой игре вы встречаете кого-то исключительного и, вероятно, превосходящего ваши способности, если только вы не [Айртон] Сенна, [Льюис] Хэмилтон, Макс Ферстаппен и остальные великие, включая [Хуана Мануэля] Фанхио и Джима Кларка. Есть люди, которых очень сложно победить. Всё, что ты можешь сделать — это приблизиться и приносить пользу команде», — приводит слова Хилла PlanetF1 со ссылкой на F1 Podcast.