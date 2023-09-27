Экс-пилот Ф-1: Расселл — хороший мальчик, он знает своё место в «Мерседесе»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Энтони Дэвидсон поделился мнением о выступлении Джорджа Расселла в «Мерседесе».

«В этой команде определённо существует иерархия. И это правильно. Знаете, Льюис заслужил свой статус в этой команде как семикратный чемпион мира. И Джордж не может с этим спорить. Джордж по-прежнему является дублёром. Он очень хорошо справляется со своей задачей в тех случаях, когда у него есть скорость, чтобы превосходить Льюиса. Но он делает это в такой вежливой манере, что довольно забавно за этим наблюдать. Ведь я знаю, что, находясь в машине, он весь бурлит. И именно поэтому мы видим, как пилоты почти доходят до контакта, но Джордж – хороший мальчик при общении по радио. Настоящий британец в этом отношении. Если бы расклады были другими, он мог бы действовать иначе. Но, думаю, в данный момент он знает своё место в команде», — сказал Дэвидсон на канале Sky Sports F1 в YouTube.

Расселл «гоняет» прямо в тренажёрном зале: