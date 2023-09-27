Гран-при Казахстана вновь включён в календарь MotoGP. В 2023 году этап отменили

Объявлен календарь MotoGP на 2024 год. Чемпионат мира проведёт рекордные 22 Гран-при. Новый сезон продлится с 10 марта по 17 ноября и впервые включит этап в Казахстане.

Первый Гран-при будет проведён в Катаре. Заключительный — в Валенсии (Испания).

Напомним, Казахстан в 2023 году должен был впервые принять соревнования. Они должны были пройти с 8 по 9 июля на трассе «Сокол». В качестве причины отмены называются проблемы с омологацией трассы в сочетании с текущими операционными проблемами. Мероприятие не было заменено каким-либо другим этапом.

Перерыв назначен на даты с 7 июля по 4 августа. Также стоит отметить, что целых 11 раз по ходу сезона участники чемпионата будут проводить свои гонки в один уикенд с Формулой-1.