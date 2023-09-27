Ньюи: жаль, что не поработал с «Феррари», Алонсо и Хэмилтоном
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Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказался о несостоявшемся переходе в итальянскую команду «Феррари».
«Феррари» контактировала со мной во времена моего участия в IndyCar, что, вероятно, не в счёт. Затем в 93-м и, как известно, в 2014 году. Предложение 93-го года было очень заманчивым. Жалею ли я, что так и не перешёл в итальянскую команду? С эмоциональной точки зрения в определённой степени жалею. Это как с Фернандо и Льюисом. Было бы здорово с ними поработать. Но этого так и не произошло. Иногда всё решают обстоятельства», — приводит слова Ньюи Motorsport со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond The Grid.
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